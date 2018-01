Andreas Pereira: "De Rode Duivels of Brazilië? Ik moet nog nadenken"

Eleven Sports bracht een bezoekje aan Andreas Pereira net voor de belangrijke wedstrijd tegen Real Madrid. "De sfeer is hier heel speciaal. Het is een mooi stadion. De eerste keer dat ik hier kwam, voelde ik toch iets in mijn buik. Het was geen schrik, wel zenuwen", doet Pereira zijn verhaal.

Pereira kwam hier vorige zomer terecht. "Ik was eigenlijk bezig aan de voorbereiding bij United. Ik was gefocust en wou daar blijven, maar kreeg het gevoel dat ik niet veel zou mogen spelen. Toen zei Juan Mata dat Valencia geïnteresseerd was. De trainer belde me en beloofde me speeltijd. Toen wou ik graag komen."

"We hebben een heel goeie trainer. Hij brengt rust in de groep. We kennen elkaars kwaliteiten en wat we op training inoefenen, lukt ook in de wedstrijden. We pakken punten."

Wat verwacht hij van de match tegen Madrid? "We willen drie punten pakken. Plaats 1 is al heel ver weg, maar we willen de kloof op de 4e en de 5e uitdiepen. Dan maken we meer kans op Europees voetbal. Dat is het doel."