Ronaldo heeft geen last meer van zijn blessure: "Ik ben nog steeds knap"

Het beeld van Cristiano Ronaldo met de smartphone ging vorige week de wereld rond. De spits van Real Madrid werd in het gezicht getrapt en verliet het veld met een bebloed gezicht. Hij moest net boven zijn oog genaaid worden.

"Ik voel me beter nu", zegt Ronaldo enkele dagen na het incident aan het Chinese Dongqiudi. "Ik ben nog steeds knap en mijn blik is scherper dan ooit. Er is dus geen enkel probleem."

Real Madrid kent een dramatisch seizoen. Ronaldo en co tellen al 19 punten achterstand op leider Barcelona in La Liga en werden deze week nog uitgeschakeld in de Copa del Rey door Leganes. Over 2 weken speelt Real Madrid de achtste finale van de Champions League tegen PSG.

"Iedereen is erg teleurgesteld met onze huidige positie, maar het is nog vroeg. Misschien winnen we op het einde van het seizoen nog de Champions League en dan is er geen probleem", merkt de Portugees op.

Over zijn persoonlijke toekomst is Ronaldo duidelijk: "Spanje is een prachtig land. Ik woon hier sinds 2009 en hou van het klimaat en de mensen. Natuurlijk wil ik hier blijven, ik hou van deze club!"