Blessure van Vermaelen valt nog mee: "Wellicht 2 weken out"

Vermaelen speelde de voorbije weken liefst 13 keer voor Barcelona.

Thomas Vermaelen is na een sterke reeks bij Barcelona toch weer in de lappenmand beland. De verdediger heeft een scheurtje in zijn hamstring en zal 2 weken buiten strijd zijn.