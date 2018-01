Barcelona is formeel: "Geen sprake van akkoord met Griezmann"

In Spanje werd er door verschillende media gemeld dat Barcelona achter de rug van Atletico een akkoord zou hebben met Griezmann over een transfer voor komende zomer. Barcelona heeft vandaag op de clubwebsite alle geruchten de grond ingeboord.

"FC Barcelona ontkent met klem alle informatie die de afgelopen uren verschenen is in verschillende media over Atletico Madrid-speler Antoine Griezmann", staat er op de clubwebsite.

"De club betreurt deze gang van zaken. We hebben zeer veel respect voor Atletico Madrid."