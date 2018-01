Nieuwe trend bij Barcelona? Ook Sergi Roberto heeft uitkoopclausule van 500 miljoen

Barcelona wil zijn team de komende jaren blijkbaar heel graag samenhouden. Gisteren kreeg verdediger Pique al een nieuw contract voorgeschoteld en vandaag was het de beurt aan middenvelder Sergi Roberto. Opvallend: de Spaanse club plakte op het hoofd van beide spelers een prijskaartje geplakt van maar liefst 500 miljoen euro.

Het vorige contract van Sergi Roberto liep af in 2019. Daarin stond een opstapclausule van amper 40 miljoen euro. Die wordt dus vertwaalfvoudigd.

Net als Piqué is Sergi Roberto een jeugdproduct van Barcelona. Hij kwam als 14-jarige knaap naar de club en maakte uiteindelijk zijn debuut in de eerste ploeg in 2010. In 2013 maakte hij de definitieve overstap naar de A-ploeg. Dit seizoen speelde hij al 25 wedstrijden voor Barcelona.

Het meest memorabele moment uit de carrière van de 25-jarige middenvelder is zijn rol in de memorabele comeback van Barcelona tegen PSG in de Champions League vorig seizoen. Hij scoorde de beslissende 6-1.