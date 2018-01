Zidane: "Ik kan me Real Madrid niet zonder Ronaldo inbeelden"

Zinedine Zidane beleeft samen met een Real Madrid een slechte periode in de Spaanse hoogste klasse. De Koninklijke staat pas 4e in het klassement op 19 punten van leider Barcelona. Ook superster Cristiano Ronaldo kon het tij de laatste tijd niet keren. Er is sprake van een vertrek bij de club.

"Cristiano is in de club waar hij moet zijn", zei Zidane over de geruchten rond een mogelijk vertrek van de Portugese spits. "De club en de fans houden van hem en ik zeg altijd dat ik me geen Real zonder hem kan inbeelden. Op het veld moet Cristiano alleen aan voetballen denken, zoals hij altijd gedaan heeft."

Real Madrid moest zijn ambitie in de competitie al bijstellen, want zelfs Zidane heeft zijn geloof in een nieuwe titel intussen moeten opbergen. De Spaanse beker en de Champions League vormen nu de voornaamste doelen voor de ploeg.

"We willen als team weer aanknopen met de zege", is Zidane duidelijk. "De wedstrijd tegen Leganés in de Copa del Rey is geen allesbeslissende finale, maar we beseffen dat elke partij die komt van enorm groot belang is."