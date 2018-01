Barcelona gaf in 2016 liefst 372 miljoen euro uit aan lonen

Voor een mooi belegde boterham zit u goed bij Barcelona. Voor een mooi belegde boterham zit u goed bij Barcelona.

Barcelona was in het financiële boekjaar 2016 liefst 372 miljoen euro kwijt aan spelerssalarissen. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van de UEFA over de financiële huishouding in het Europese clubvoetbal.