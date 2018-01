Ferrera: "Wat nu bij Real gebeurt is eigenlijk logisch"

"De competitie is gespeeld voor Real Madrid. De titel is weg", is Emilio Ferrera, kenner van het Spaanse voetbal, duidelijk bij Sporza. "Een ticket voor de Champions League moet nu de ambitie zijn, niet meer dan dat."

"Dat dit nu gebeurt is eigenlijk een beetje logisch. Real speelt niet met een jonge en nieuwe generatie. Ronaldo, Benzema en Bale: dat zijn niet de jongste spelers."

"De nieuwe generatie moet nu komen, de nieuwe leider van de ploeg moet klaar zijn. Dat is momenteel niet het geval. Dat is het verschil met een ploeg als Barcelona."

"Ronaldo is niet meer de Ronaldo van de laatste jaren, Messi is wel de Messi van de laatste jaren. Dat is het verschil tussen de twee clubs."