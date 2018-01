"Crisis in Madrid. Er zit meer dan zand in de machine van Real"

Alle schuld in de schoenen van Cristiano Ronaldo schuiven is een brug te ver, maar de Portugees weet het doel niet meer staan. Vier doelpunten op 83 schoten in 13 Liga-matchen, dat zijn cijfers die hij sinds zijn 20e niet meer gekend heeft.

Alle schuld in de schoenen van Cristiano Ronaldo schuiven is een brug te ver, maar de Portugees weet het doel niet meer staan. Vier doelpunten op 83 schoten in 13 Liga-matchen, dat zijn cijfers die hij sinds zijn 20e niet meer gekend heeft. We vermoeden dat de eergierige en zelfzuchtige CR7 op training niet te genieten is.

Nog een opmerkelijke statistiek is dat Real vorig seizoen maar liefst 14 doelpunten maakte in de laatste 5 minuten van de match, nu geen enkel. De afwerkers met dienst waren toen vaak Alvaro Morata en James Rodriguez. Die werden in de zomer met een onvoldoende doorgestuurd of wilden een basisplaats die Zidane hen niet kon garanderen.

De Fransman houdt namelijk een blind vertrouwen in BBC (Benzema-Bale-Cristiano). De stagnering of terugval van de jonge talenten Lucas Vazquez en Marco Asensio had niemand en dus ook Zidane niet verwacht.

Vorige week nog betoogde Zidane dat hij geen nieuwe spelers nodig heeft. Maar vers bloed lijkt nu meer dan ooit nodig. En dus richt iedereen zich op de almachtige voorzitter Florentino Perez. Perez zal zijn "chouchou Zizou" niet zomaar laten vallen en dus zal de president andere pistes moeten bewandelen om de crisis te bezweren.