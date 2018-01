Kroos na nieuwe opdoffer: "Top 4-plaats is het nieuwe doel"

Kroos kon tegen Villarreal het tij niet keren. Kroos kon tegen Villarreal het tij niet keren.

Real Madrid sprong gisteren niet efficiënt om met zijn kansen tegen Villarreal en kreeg in het slot van de partij het deksel op de neus (0-1). De kampioen staat momenteel 4e in de competitie en volgt nu al op 16 punten van leider Barcelona. Volgens de Duitser Toni Kroos moet Real zijn ambitie bijstellen: "We zullen onze titel niet kunnen verdedigen."