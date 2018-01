Zidane tekent contractverlenging tot 2020

"Het is getekend", zei Zinédine Zidane na afloop van het gelijkspel in het bekerduel tegen Numancia. De Fransman had het over zijn contractverlenging, waarover hij 5 maanden geleden al een akkoord had met Real.

Zidane en Real Madrid beleven een moeilijk seizoen. Real staat in de stand pas 4e, op 16 punten van leider Barcelona. De Fransman wil dan ook benadrukken dat zijn contractverlenging hem geen garanties geeft op de toekomst. "Ik doe gewoon voort zoals altijd, wedstrijd na wedstrijd, seizoen na seizoen. Ik geniet elke dag van wat ik doe."