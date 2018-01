Concurrent van Vermaelen is stilaan terug: "Gevoel is goed"

"Het gevoel was goed tijdens mijn eerste groepstraining", zegt Umtiti. "Ik ben dolgelukkig dat ik de bal weer kan voelen."

"Maar ik zal het stap voor stap moeten doen. Ik moet eerst weer wat matchritme opdoen, want dat mis ik nu het meeste."

Morgenavond hoeven we Umtiti dus nog niet te verwachten in de bekermatch tegen Celta de Vigo. Daarna wacht Barcelona 2 uitmatchen in de competitie, tegen Sociedad en tegen Betis.