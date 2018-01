Zidane wil niet van transfers weten: "Ik heb niemand nodig"

Zinédine Zidane verscheen dinsdag een halfuur te laat op de persbabbel. De coach had een lang onderhoud met zijn spelers. "Ik ga jullie niet vertellen wat er gezegd is, maar het was niet zo bijzonder. Soms is het gewoon nodig om te praten. Ik geef geen speech om een speech te geven", vertelde de Fransman aan de journalisten.

"Het is logisch dat ik niet gelukkig ben met deze situatie. We kunnen op alle vlakken beter. Ik moet ervoor zorgen dat iedereen dat tikkeltje extra doet. Ik ga niemand met de vinger wijzen. Iedereen is hiervoor verantwoordelijk, ik als coach in de eerste plaats."

Zidane is niet van plan zich op de transfermarkt te storten. "Ik heb niemand nodig. Ik geloof in mijn team. In een seizoen loopt het soms moeilijk. We kunnen alleen vooruit. We zien wel wat er nog gebeurt tussen nu en het einde van het seizoen.