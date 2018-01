Real-verdediger Marcelo: "Hoop op de titel is aan het wegzinken"

Real Madrid-coach Zidane zag zijn ploeg slecht uit de kleedkamers komen. "We speelden goed tijdens de eerste 45 minuten. Na de pauze brachten we te weinig en een wedstrijd duurt 90 minuten." In het slot viel de 2-2.

Over de titelstrijd wou hij niks kwijt. "We gaan niet elk weekend over het kampioenschap praten. Maar als we punten blijven verliezen, gaan we er niet geraken. We moeten blijven focussen op elke wedstrijd en proberen die te winnen."