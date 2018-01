Bij Alaves gaat de spits op zoek naar speelminuten, om zo een plaats te bemachtigen in de Zweedse selectie voor het WK van komende zomer in Rusland. Guidetti was eerder actief bij Feyenoord en Celtic.

Alaves zal de doelpunten van Guidetti goed kunnen gebruiken, want het team uit het Baskenland staat momenteel 18e en dus in de degradatiezone. Het kon dit seizoen slechts 5 keer winnen in La Liga. Celta de Vigo staat op een 14e plaats.