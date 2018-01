VIDEO: Barcelona verwelkomt Coutinho: "Hij zal zich snel thuisvoelen"

In de reacties voor en na de wedstrijd tegen Levante ging het vooral ook over de komst van Coutinho. Coach Ernesto Valverde was vol lof: "We hopen dat hij ons heel veel kan geven. Hij is een speler die goals kan maken en goals kan creëren."

"Hij kan op de flank spelen of centraal. Hij zal ons in aanvallend opzicht helpen. Hij is een bekend figuur in de voetbalwereld. Wij zijn er om hem te helpen en hij is er om ons te helpen."

De Uruguayaan Luis Suarez kent Coutinho nog van zijn periode bij Liverpool: "Als ploegmaat en vriend ben ik erg blij. Ik denk dat hij het team heel wat zal bijbrengen. Iedereen kent zijn kwaliteiten. Hij speelt al jaren op topniveau. Dat is belangrijk."

"We moeten hem zo goed mogelijk welkom heten, zodat hij zich thuisvoelt. Van club veranderen is niet altijd simpel, maar ik denk dat hij zich snel zal aanpassen."