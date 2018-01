Vermaelen: "Heb het imago van man van glas van me afgeschud"

Ik wist dat ik de capaciteiten had om bij Barcelona te spelen, maar door blessures had ik dat nog niet kunnen laten.

Sinds november 2016 is hij naar eigen zeggen blessurevrij. Bij Barcelona greep hij de voorbije weken zijn kans en dat leverde hem onder meer een basisplaats op in de Clasico tegen Real Madrid.

"Ik ben heel gelukkig", vertelt hij aan de Spaanse krant Mundo Deportivo. "Ik moest veel geduld hebben, want in een team met zoveel toppers is het niet gemakkelijk."

"Maar ik heb hard gevochten en ik kreeg gelukkig mijn kans. Ik wist dat ik de capaciteiten had om bij Barcelona te spelen, maar door blessures had ik nog niet kunnen laten zien tot wat ik in staat ben."

"Ik begrijp dat mensen hun twijfels hebben over mijn fysieke paraatheid. Ik heb het imago van man van glas, maar ik heb dat van me afgeschud en ik werk preventief om blessures te voorkomen. Ik bewijs nu dat ik lange tijd fit kan blijven en hopelijk blijft dat ook zo."