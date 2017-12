Diego Costa kan weer spelen: "Ik ben het trainen beu"

Chelsea en Atletico Madrid bereikten in september al een akkoord over de transfer van de spits, die een verleden heeft bij de Spaanse club. Costa schoot Atletico in 2014 naar een eerste landstitel in 18 jaar.

Costa begint nu dus aan een tweede hoofdstuk bij Atletico, dat het torinstinct van de bonkige spits kan gebruiken. Atletico staat wel op de 2e plaats in La Liga, maar kon in 17 wedstrijden nog maar 25 keer scoren. Ter vergelijking: bij Barcelona staat de teller met gemaakte goals al op 45.

"Ik heb lang gewacht op deze dag", vertelde Diego Costa vandaag op een perspraatje. Door een transferverbod kan Atletico Costa en Vitolo, die andere aanwinst, pas vanaf 1 januari inzetten.

"Ik heb hard getraind, maar ik wil spelen. Ik ben het trainen beu. Mijn vorm is veel beter dan toen ik hier aankwam. Ik heb me goed voorbereid en ik ben klaar om het team te helpen." Een terugkeer is woensdag in de Copa del Rey misschien al aan de orde of komend weekend in de Spaanse competitie.