Enzo Zidane ruilt Spanje voor Zwitserland

Enzo Zidane vertrok in de zomer als eerste van de 4 zonen van Zidane bij Real. Luca,Theo en Elyaz zijn nog actief bij de jeugd van Madrid.

Enzo kreeg vorig seizoen in een vroege bekermatch een kans van vader Zidane, maar daar bleef het bij. Met Alaves koos hij voor een andere Spaanse eersteklasser, maar bij de nummer 17 in de Primera Division komt hij ook maar weinig aan spelen.

In een gemeenschappelijk akkoord zetten club en speler hun overeenkomst van 3 seizoenen stop. Bij Lausanne, de nummer 5 in Zwitserland, wil de oudste Zidane-zoon een nieuw en beter hoofdstuk in zijn voetballoopbaan schrijven.