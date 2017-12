Sevilla strikt ex-Milan-coach Montella als nieuwe trainer

Sevilla nam vorige week afscheid van coach Eduardo Berizzo, een maand na diens kankeroperatie. Nu heeft de Spaanse club dus een opvolger gevonden in Italië.

Vincenzo Montella was op zoek naar een nieuwe werkgever nadat hij vorige maand was ontslagen bij AC Milan. De 43-jarige Italiaan tekent bij Sevilla, momenteel 5e in La Liga, een contract tot juni 2019.

Morgen reist Montella naar Milaan, waar hij de laatste details van zijn ontslag zal regelen met zijn ex-club. Zaterdag zal hij dan zijn eerste training leiden in Sevilla.