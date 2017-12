Vermaelen: "Ik vertrek zeker niet in januari"

Of de titel al binnen is? Ik denk het niet, hoor. We zijn pas halfweg. Als ik zou zeggen dat de strijd nu al beslecht is, dan zou dat dom zijn. De weg is nog lang.

"Als je van het veld stapt met een 0-3-overwinning ben je natuurlijk heel blij", zei Thomas Vermaelen na de wedstrijd voor de microfoon van Eleven Sports.

"Als je de eerste helft ziet, dan stonden we best wel onder druk en hebben we hard moeten werken om de 0 te houden. Gelukkig is dat ook gebeurd."

"In de tweede helft speelden we beter in balbezit en konden we kansen creëren. Dan win je met 0-3, beter kan niet."

Vermaelen blijft voorzichtig in de prognoses over de landstitel. "Of de titel al binnen is? Ik denk het niet, hoor. We zijn pas halfweg. Als ik zou zeggen dat de strijd nu al beslecht is, dan zou dat dom zijn. De weg is nog lang."