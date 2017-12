Filip Joos na Clasico: "Vermaelen is weg naar boven aan het beklimmen"

Ik zou liever niet in de schoenen van Zinédine Zidane staan, want die zal heel wat over zich heen krijgen nu. Om de een of andere reden heeft hij Isco niet opgesteld.

Zo slecht pakte dat niet uit, maar ik denk dat Zidane toch de wind van voren zal krijgen. De nederlaag was toch een klap voor Madrid. Mensen gingen 5 minuten voor het einde al weg, je zag overal de blauwe zitjes opdoemen.

Met Benzema had ik medelijden. Het was heel erg wat hij over zich heen kreeg. En die kopte in de eerste helft na een goeie actie op de paal. Ik denk echt dat dit zijn laatste jaar bij Real is. Hij moest in zijn periode bij Real heel altruïstisch zijn, omdat Ronaldo daar ook is. Ondank is 's werelds loon.