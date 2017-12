Barcelona-coach Valverde over Vermaelen: "Hij is een groot voetballer"

Thomas Vermaelen stond vanmiddag aan de aftrap voor de Clasico en bedankte zijn coach voor het vertrouwen met een sterke prestatie. Hij kreeg wel geel voor een overtreding op Modric, maar na de wedstrijd was Ernesto Valverde vol lof over zijn verdediger.

"Hij traint heel goed", vertelde de Spanjaard na de wedstrijd over de Rode Duivel. "En hij speelt ook heel goed. Hij laat de bal perfect lopen en gaat goed in duel."

"Hij is een harde verdediger, krachtig en snel. Niets dan goeds over hem. Dit toont aan dat hij een groot voetballer is", klonk het.