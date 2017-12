Zidane: "Ik weet dat de pers klaar staat met de hakbijl"

"We zijn goed begonnen aan de match, maar we hebben onze kansen niet gegrepen", zegt Zinédine Zidane. "De 0-2 heeft ons heel veel pijn gedaan. Deze nederlaag komt hard aan, misschien nog harder omdat we niet zo slecht spelen."

"Ik kan niet tevreden zijn met de manier waarop we verloren hebben. Maar ik blijf achter mijn spelers staan. Wat ze tot nu toe gepresteerd hebben, is fenomenaal."

Zidane weet dat er nu kritiek zal komen. "Als je wint, is iedereen blij. Maar als je verliest, is iedereen boos. Zo gaat het in het voetbal en we moeten dat aanvaarden. Dat maakt deel uit van onze job."

Real, dat één wedstrijd minder telt, volgt nu al op 14 punten van leider Barcelona. "Iedereen mag denken dat het kampioenschap al in een beslissende plooi ligt, maar ik ben overtuigd dat dat niet het geval is. En de coach van Barcelona denkt er ook zo over."