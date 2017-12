Sevilla ontslaat zijn coach, amper 1 maand na kankeroperatie

Omdat Sevilla na een sterke start was stilgevallen in de Primera Division vond de Spaanse club het raadzaam om afscheid te nemen van coach Eduardo Berizzo.

Berizzo was de afgelopen weken nochtans nauwelijks op de club, want op 28 november werd hij geopereerd aan zijn prostaat, waar kanker was vastgesteld. Sinds 15 december was hij terug, nu krijgt hij een onaangenaam kerstgeschenk erbovenop.

"Sevilla wil zijn dankbaarheid betuigen voor het professionalisme van Berizzo, het werk dat hij geleverd heeft en zijn gedrag." Berizzo was nog maar sinds begin dit seizoen aan de slag bij Sevilla. Hij kwam over van Celta, waarmee hij onder meer de halve finales van de Europa League haalde.