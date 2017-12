Joos: "Als Vermaelen in Clasico slaagt voor examen, kun je hem niet meer mislukt noemen"

Het verschil tussen Barcelona en Real Madrid is momenteel 11 punten (met een match minder voor Real). "Eigenlijk moet Real winnen. Dan is er, zoals ze het hier zeggen, Hay liga. We hebben een kampioenschap!"

"Real is bijzonder zwak begonnen aan de competitie. Dat was misschien niet toevallig de periode waarin Ronaldo zijn schorsing uitzat. Die had hij gekregen in de Supercup tegen Barcelona, toen Real Barça nog door de gehaktmolen haalde."

"Ik heb die 2 matchen becommentarieerd en wat Piqué achteraf zei, klopte. "Voor het eerst voelden we ons inferieur tegenover Real." Maar kijk, we zijn december en Barcelona is op dit moment de grote overwinnaar. Zo snel kan het lopen."