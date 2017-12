Zidane stelt Real Madrid-fans gerust: "Ronaldo is 100% fit voor Clasico"

Raakt Cristiano Ronaldo klaar voor de Clasico? Dat was een van de vragen die Spanje de afgelopen week bezighield. De Portugees sukkelde met een kuitblessure na een trap die hij kreeg in de finale van het WK voor clubs en trainde apart, maar daags voor de wedstrijd stond hij opnieuw met zijn ploegmaats op het veld.

"Ronaldo is 100 procent klaar voor de wedstrijd", benadrukte Zidane. "Het gaat goed met Cristiano en hij heeft vandaag zonder problemen met de groep kunnen trainen."

"Op dit moment telt alleen de Clasico. Of een mogelijke contractverlenging door het hoofd van Cristiano spookt? Ook hij moet zich alleen focussen op de match. Hij verdient ongelooflijk veel respect voor alles wat hij al voor Real gedaan heeft."