VIDEO: Ronaldo traint apart 2 dagen voor Clasico

Ondanks de pijn aan zijn kuit maakte Ronaldo de enige treffer tegen Gremio en bezorgde Real zijn 3e WK-titel, zijn 2e op een rij.

Dinsdag en donderdag bleef de vijfvoudige Gouden Bal binnen, vandaag kwam hij wel op het oefenveld, maar hij trainde apart. Dat ging echter in een behoorlijk tempo (getuige het filmpje hieronder). De Spaanse krant As stelt dat het allemaal zo erg niet is, maar dat er preventief gewerkt wordt. Zaterdag zal de Portugees gezond en wel aan de aftrap staan.

En Zinédine Zidane heeft zijn topspits nodig. Real staat pas 4e in de Liga, met 31 punten en 1 match minder, op 11 punten van leider Barcelona. Real wint best om de titelstrijd levend te houden.

Qua cijfers torent Messi boven Ronaldo uit dit seizoen: de Portugees zit aan 4 goals in 11 duels, de Argentijn aan 14 in 16 matchen.