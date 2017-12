Atletico dient klacht in "omdat Barça contact blijft zoeken met Griezmann"

Met zijn neus voor goals heeft Antoine Griezmann de aandacht getrokken van Barcelona. "De club heeft herhaaldelijk contact gezocht met onze speler en zijn mensen", bevestigt de woordvoerder van Atletico.

"Daarom hebben we bij de FIFA een klacht ingediend tegen Barcelona. Griezmann staat nog lang bij ons onder contract (tot 30 juni 2022). We kunnen niet toestaan dat Barcelona aan de mouw blijft trekken van Griezmann. Dit kan ook invloed hebben op de competitie waar Barcelona koploper is en wij 2e staan."

"Barcelona praat met meerdere spelers", zei Barça-directeur Guillermo Amor zondag. "Het zou dus kunnen dat er ook contact is geweest met Griezmann."