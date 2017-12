Barcelona weigert erehaag te vormen voor wereldkampioen Real Madrid

Enkele dagen geleden verlengde Real Madrid zijn titel op het WK voor clubs door in de finale Grêmio met het kleinste verschil te kloppen. Net als vorig jaar komt deze titel er enkele dagen voor de belangrijke wedstrijd tegen aartsrivaal FC Barcelona.

De Catalaanse topclub weigerde vorig jaar om een erehaag te vormen voor Real Madrid, al zou Cristiano Ronaldo daar dit jaar graag verandering in zien komen. "Het zou mooi zijn en ik zou graag hebben dat Barcelona een erehaag voor ons vormt", noteerde het Spaanse Marca.

Maar ook dit weekend zullen de spelers van Barcelona de nieuwe wereldkampioen niet verwelkomen met een erehaag. "We hebben duidelijk gemaakt dat we dat enkel doen als wij zelf ook meedoen in de competitie", vertelde Nou Camp-directeur Guillermo Amor in dezelfde krant.

Real Madrid zal voor aanvang van de Classico de nieuwe trofee wel tonen aan zijn fans.