Spaanse pers lyrisch over Vermaelen: "Hij reageert alert op elk moment"

Thomas Vermaelen zijn goede prestaties zijn in de Spaanse pers niet onopgemerkt gebleven. Gisteren won Barcelona, met Vermaelen in de basis, met 0-2 van Villarreal en speelde Vermaelen een uitstekende partij.

Hij voltooide 58 van zijn 61 passes in de wedstrijd, een indrukwekkend slaagpercentage van 95 procent. Ook verloor de Rode Duivel maar 1 van zijn 8 persoonlijke duels. In de 27 wedstrijden die Vermaelen voor Barcelona speelde, verloor het maar 1 keer.

In de krant AS was men erg onder de indruk. "Hij reageerde alert op elk moment. Nog nooit wist hij een wedstrijd af te werken waarin hij achteraf zo'n hoge score liet noteren."

Ook in de Spaanse sportkrant Marca hadden ze alleen maar lof voor de verdediger. “In de afwezigheid van Javier Mascherano en Samuel Umtiti was het verrassend dat Thomas Vermaelen zo sterk presteerde. Hij verdedigde sterk en was uitstekend met zijn passing vanuit de verdediging.”

Barcelona-coach Ernesto Valverde twijfelt niet langer meer over de prestaties van zijn verdediger. “We hebben geen twijfels meer over Vermaelen. Hij heeft zijn kans gekregen op een belangrijk moment voor de club en heeft die met beide handen gegrepen”, vertelde hij na de overwinning tegen Villarreal.