Zidane na 5e Gouden Bal Ronaldo: "Hij is de beste speler aller tijden"

Zidane: "Ronaldo zal zijn carrière bij Real beëindigen"

Gisteren heeft Cristiano Ronaldo zijn 5e Gouden Bal in ontvangst mogen nemen. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Lionel Messi. Real Madrid-coach Zidane had alleen maar lovende woorden voor zijn sterspeler. "Wat hij doet is fenomenaal."