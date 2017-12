“Beste jaar uit de historie en toch gemor, dat kan enkel bij Real"

Uiteraard kom je dan meteen uit bij Cristiano Ronaldo en Karim Benzema terecht. Allebei hebben ze dit seizoen in La Liga nog maar 2 keer gescoord, 2 keer!

“Mijn ploeg doet het zeker niet slecht, maar ja, we moeten meer scoren. Laten we kalm blijven want het is een kwestie van tijd”, klonk coach Zinedine Zidane deze week hoopvol.

Vreemd is dat Ronaldo in de Champions League alweer een record aan zijn oneindige lijst heeft toegevoegd – hij is de eerste speler die in alle groepswedstrijden heeft gescoord – maar dat hij in La Liga haast gefrustreerd rondloopt en amechtig op zoek is naar goals.

Ook Luka Modric, Marcelo, Toni Kroos of de koppende Sergio Ramos weten nauwelijks nog de weg naar het doel te vinden.