Primeur: Vermaelen speelt voor het eerst 4 matchen na elkaar voor Barcelona

Vermaelen doet hiermee iets waar hij nog nooit in geslaagd is sinds hij in 2014 voor Barcelona tekende. In 2015 speelde hij eens 3 matchen op een rij, maar dat was telkens als invaller.

Valverde ziet het in ieder geval zitten in de Rode Duivel, ook al profiteert die van een kleine blessuregolf bij de verdedigers. "Hij ziet er goed uit", zegt Valverde. "Hij is sterk in de duels en brengt het spel goed op gang. Telkens als we een beroep op hem doen, heeft hij het goed gedaan."