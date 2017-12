Umtiti 2 maanden out met spierblessure, profiteert Vermaelen?

Na een sprintduel met Celta-spits Aspas kon Umtiti niet meer verder. Hij werd vervangen door Rode Duivel Thomas Vermaelen en verdween meteen naar binnen voor een behandeling.

Na onderzoek blijkt dat de spierblessure in zijn rechterdijbeen erger is dan aanvankelijk gedacht. De Fransman is zeker 8 weken buiten strijd en dus is de kans groot dat Vermaelen de komende wedstrijden zijn kans zal krijgen bij Barcelona.

Vermaelen en Gerard Piqué zijn de enige overgebleven centrale verdedigers zonder blessurezorgen. Ook Javier Mascherano ligt in de lappenmand met een hamstringblessure.