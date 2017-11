Las Palmas stuurt coach Ayestaran de laan uit na nieuwe nederlaag

Het tijdperk van Ayestaran bij Las Palmas is al na twee maanden voorbij. Het tijdperk van Ayestaran bij Las Palmas is al na twee maanden voorbij.

Pako Ayestaran is niet langer de coach van de Spaanse eersteklasser Las Palmas. Na amper 2 maanden komt er een einde aan de samenwerking. Voorlopig nemen Ortiz en Cristobal de taken over.