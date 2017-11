De volgende in het rijtje: nu ook Modric beschuldigd van belastingontduiking

Real Madrid komt nog maar eens in opspraak in een fraudezaak. Na onder anderen ploegmaats Ronaldo en Marcelo, wordt Luka Modric nu ook verdacht in een fraudeonderzoek.

De 32-jarige Kroatische international zou zijn inkomsten uit portretrechten niet hebben aangegeven bij de fiscus. Het parket verdenkt de speler en zijn vrouw Vadja ervan in 2013 en 2014 870.728 euro verborgen te hebben gehouden via een dekmantelbedrijf in Luxemburg.

Mogelijk maakte Modric zich nog schuldig aan meer fiscale fraude. De rekeningen van de holdings op zijn naam op het eiland Man werden nog niet bestudeerd.