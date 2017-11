La Liga gaat strijd aan met Premier League en opent kantoor in Brussel

Van alle buitenlandse voetbalcompetities is de Premier League de meest prestigieuze, daarnaast gaat er ook het meeste geld om. La Liga, de verzameling van Spaanse profclubs, legt zich niet neer bij deze dominantie en opent daarom een kantoor in Brussel. "Over 10 jaar moet de kloof met de Premier League gedicht zijn', zegt de voorzitter van La Liga, Javier Tobas.

De Spanjaarden beschikten al over een uitgebreid netwerk aan kantoren in New York, New Delhi, Johannesburg, Peking en Singapore. En zijn dus nu ook aanwezig in Brussel, aantrekkelijk door zijn centrale ligging en de aanwezigheid van de Europese instellingen. "Eigenlijk waren we dat al twee jaar, maar dit is de officiële inauguratie van het Brusselse kantoor", verteld Tobas.

Het Spaanse profvoetbal telt 42 clubs en per seizoen gaat er zo'n 3,5 miljard euro om. "Onze inkomsten liggen vandaag zo'n 40 procent lager dan in Engeland. De Premier League is de belangrijkste competitie ter wereld. Maar over 10 jaar moet de kloof gedicht zijn of toch zeker minder dan 10 procent bedragen."