Marcelo geeft belastingfraude toe: fiscus opgelicht voor een half miljoen euro

Marcelo is niet de eerste die in opspraak komt door fraude in het voetbal. De Braziliaan wordt voorafgegaan door verschillende andere topspelers en managers.

Onder anderen José Mourinho, ploegmaat Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Radamel Falcao, Alexis Sanchez en Javier Macherano kwamen ook in opspraak in een soortgelijke fraudezaak.