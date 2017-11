Zidane: "Alle wedstrijden die we nu spelen zijn doorslaggevend"

Ik denk ik dat we op de goede weg zijn. De energie is er, de kopjes zitten allemaal goed. Deze maand wordt dus heel belangrijk om punten te pakken.

"Toch denk ik dat we op de goede weg zijn. De energie is er en de kopjes zitten allemaal goed. Deze maand wordt dus heel belangrijk om punten te pakken en om ons voor te bereiden op het Wereldkampioenschap voor clubs." Als Madrid wint, kan Zidane zijn 8e trofee winnen in 2 jaar.

Real Madrid kampt de laatste tijd met veel blessures. De Fransman wil zich daar niet achter verschuilen. "Dat is voetbal, het maakt deel uit van het spel en ik ga niet op zoek naar excuses. De 10 punten achterstand is niet enkel te wijten aan de blessures, maar ook aan andere zaken."

"Ik ben verantwoordelijk voor dit alles en we moeten de achterstand proberen in te halen. Ik ben ervan overtuigd dat we dat zullen doen", besluit hij.