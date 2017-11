"Adios La Liga? De verliezer in de Madrileense derby kan de titel vergeten"

Ach ach, een match met meer of minder druk. In Madrid weten ze er wel mee om te gaan. Een derby in november heeft zeker niet dezelfde impact als de Champions League-finales van 2014 en 2016 maar de match van morgen bepaalt het verdere seizoensverloop.

Stel dat Atletico thuis verliest, dan is de kloof op Barcelona, dat Leganes wel de baas zal kunnen, bijna niet meer te dichten en wat rest er de ploeg van Diego Simeone dan nog? Beetje provocerende vraagstelling?

Atletico speelt nu toch al jaren tot het bittere einde mee om de prijzen. Is het niet in La Liga dan toch in de Champions League. Om voor de 3de keer in 5 jaar de finale van de CL te halen moet er al een half mirakel gebeuren. Atletico staat na 4 speeldagen al op de rand van de uitschakeling. Na twee gelijke spelen tegen Qarabag kan het in een groep met Chelsea en AS Roma de kwalificatie vergeten. En dus moet het eigenlijk deze derby winnen om ook La Liga nu al niet overbodig te maken.