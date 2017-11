Bale werd in september geplaagd door een gezwollen kuitspier in zijn linkerbeen. Hij was volop aan het revalideren, toen hij donderdag op training "iets voelde in zijn linkerbeen", laat Real Madrid weten. "Verder onderzoek op vrijdag wees uit dat hij een verrekking in zijn adductoren heeft. Zijn revalidatie wordt aangepast voortgezet."

Bale speelde dit seizoen nog maar 9 duels in alle competities. Zijn laatste blessure is zijn 19e sinds hij in 2013 voor 100 miljoen euro overkwam van Tottenham.