Controversieel WK-shirt van Spanje veroorzaakt ophef

Het nieuwe shirt is gebaseerd op het shirt van 1994. Het nieuwe shirt is gebaseerd op het shirt van 1994.

Ook in Spanje is het nieuwe shirt van de nationale ploeg bekendgemaakt. En in deze turbulente Spaanse tijden heeft het ontwerp ophef veroorzaakt. Het shirt zou doen denken aan de vlag van de Tweede Spaanse Republiek en dat zint niet iedereen in Spanje.