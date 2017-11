Mourinho meldt zich op proces voor fiscale fraude: "Dacht dat dit geregeld was"

Ze hebben me altijd gezegd dat mijn financiële situatie volkomen legaal was

Ze hebben me altijd gezegd dat mijn financiële situatie volkomen legaal was

Mourinho is niet de eerste topper uit het voetbal die door de Spaanse justitie op het matje wordt geroepen. Eerder kwamen ook Lionel Messi, Neymar en Cristiano Ronaldo in opspraak. In het geval van Messi leverde dit zelfs een gevangenisstraf op, die hij wel niet moet uitzitten.

Welke straf boven het hoofd van Mourinho hangt, is nog niet duidelijk. Zelf pleit hij onschuldig. "Ze hebben me altijd gezegd dat mijn financiële situatie volkomen legaal was", liet hij de pers aan de rechtbank weten.

"Enkele jaren later hoorde ik dan plots dat er een onderzoek naar mij was geopend en vroegen ze om mijn situatie te regulariseren. Ik heb daar nooit over gediscussieerd. Ik heb betaald en dacht dat hiermee de kous af was."