Bakkali krijgt een nieuwe coach bij Deportivo

Deportivo La Coruña sloot het vorige seizoen af op de 16e plaats en dat is exact ook de plaats die de club uit Galicië nu bekleedt. Maar voor voorzitter Tino Fernandez mag het iets meer zijn. Pepe Mel is al de 5e coach die hij de laan uitstuurt sinds hij de touwtjes in 2014 in handen nam.

Voorlopig neemt Cristobal Parralo, de coach van de B-ploeg, de taken van Mel over. Hij krijgt van Fernandez het vertrouwen tot het einde van het seizoen of tot hij hem weer beu is. Voor Valencia-huurling Zakaria Bakkali is het te hopen dat Parralo hem gunstiger gezind is. Van Mel kreeg hij dit seizoen nog maar 230 speelminuten.