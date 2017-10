Laat Real Madrid zijn spelersbus thuis voor tripje naar Girona?

Volgens meerdere Spaanse media zal Real Madrid zijn officiële spelersbus in zijn thuisbasis laten staan. Het zou met een neutrale bus van het hotel naar het stadion van Girona rijden, waar het zondagnamiddag speelt.

Volgens dezelfde bronnen is er geen concrete dreiging tegen Real, maar de Spaanse kampioen wil niemand provoceren. Het zou niet de eerste keer zijn dat Real Madrid zijn teambus thuis laat.

Ook voor uitwedstrijden in Bilbao (tegen Athletic), in Pamplona (tegen Osasuna) of in Barcelona (tegen FC Barcelona) nam het in het verleden al deze maatregel.