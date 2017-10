Voorzitter: "Barcelona wil in La Liga blijven spelen"

De "Clasico" tussen Barcelona en Real Madrid is jaarlijks wereldwijd de best bekeken voetbalwedstrijd. Maar door de politieke situatie in Spanje werd er gevreesd dat de Catalaanse club eventueel uit de Spaanse competitie zou stappen.

Die geruchten drukt de voorzitter nu zelf de kop in. "Deze club mag niet misbruikt worden voor politieke doeleinden. We vragen respect voor deze club en de pluraliteit en de verschillende meningen van al onze leden."

"Het is zeker onze intentie om in La Liga te blijven spelen. Onze deelname aan de competitie is op dit moment gegarandeerd."

De voorzitter zei ook nog dat de onderhandelingen over een naamsponsor voor Camp Nou goed verlopen. "We zullen er meer aan verdienen dan we gehoopt hadden."