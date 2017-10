Real-voorzitter: "Kan me geen Liga zonder Barcelona voorstellen"

"Er zijn hypotheses waar ik geen rekening mee wil houden", liet Perez noteren. "Ik kan me geen Spanje zonder Catalonië voorstellen en geen La Liga zonder FC Barcelona."

"Ik moet toegeven dat ik, zoals iedereen, bezorgd ben om de situatie in Catalonië, maar ik kan er niets aan doen. Ik heb vertrouwen in de Spaanse overheid en de constitutionele partijen om het probleem op de beste manier op te lossen."

Florentino Perez treedt met zijn standpunt Real-trainer Zinedine Zidane bij, die eerder ook al zei zich geen Spaanse competitie zonder Barça te kunnen en willen voorstellen.

Wanneer Barcelona uit de competitie zou stappen, zouden de TV-rechten immens dalen in Spanje. De "Clasico" tussen Barcelona en Real Madrid is jaarlijks wereldwijd de best bekeken voetbalwedstrijd.