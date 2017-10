Barcelona wil met spandoek oproepen tot dialoog tussen Catalonië en Spanje

Intussen hebben de spanningen in Catalonië ook hun invloed op de onderhandelingen over het nieuwe Spaanse tv-contract. Die zijn voorlopig opgeschort omdat het onduidelijk is wat de toekomst van Barcelona in de Primera Division is als Catalonië de onafhankelijkheid zou uitroepen.

"La Liga zou ongeveer 20% van haar inkomen verliezen als Barcelona of Real Madrid zou vertrekken", beseft voorzitter Javier Tebas. "Het is dus een probleem dat een enorme impact zou hebben op onze competitie, ook al ben ik ervan overtuigd dat het zover niet zal komen."