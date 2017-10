Ook Iniesta zegt Spanje wellicht adios na WK

"Ik ben realistisch genoeg", vertelt Andres Iniesta in een interview met Catalan Sport. "De kans is groot dat het WK in Rusland mijn laatste grote afspraak met de nationale ploeg is."

"Ik hoop dat de komende maanden alles gunstig verloopt zodat ik in Rusland van de partij kan zijn. Hoe het daarna verder moet, zal ik dan evalueren."

Ook Gerard Piqué is van plan om na de Wereldbeker te stoppen als Spaans internationaal. Als rasechte Catalaan heeft hij een haat-liefdeverhouding met de nationale ploeg.